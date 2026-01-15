Vedan Việt Nam: 13 năm liên tiếp lọt "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam"

Vừa qua, Công ty CPHH Vedan Việt Nam chính thức được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Vedan giữ vững vị thế này, khẳng định là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm - gia vị được tin dùng thông qua các sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng lẫn hương vị trong bữa cơm hàng ngày của gia đình Việt.

Đại diện Vedan Việt Nam, bà Hà Thị Hòa Bình (Phó Giám đốc) nhận chứng nhận từ ban tổ chức

Bảng xếp hạng VNR500 dựa trên các tiêu chí khắt khe về doanh thu, lợi nhuận, quy mô nhân sự và tốc độ tăng trưởng. Việc duy trì sự hiện diện suốt hơn một thập kỷ cho thấy năng lực vận hành ổn định và chiến lược phát triển bền vững của Vedan trước những biến động kinh tế.Với 35 năm gắn bó tại thị trường Việt Nam, Vedan không chỉ cung ứng các sản phẩm chất lượng cho hàng triệu gia đình mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của hơn 3.800 lao động. Song song với sản xuất, phương châm “Vun đắp nghĩa tình - Hết mình cống hiến” được cụ thể hóa qua hàng loạt hoạt động ý nghĩa: xây nhà tình thương, khám bệnh miễn phí và hỗ trợ đồng bào thiên tai.

Giải thưởng VNR500 lần này tiếp tục là minh chứng cho đóng góp quan trọng của Vedan Việt Nam trong hành trình đưa kinh tế Việt Nam "vươn mình" trong kỷ nguyên mới.

V.D