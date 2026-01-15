Kinh tế

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Vedan Việt Nam: 13 năm liên tiếp lọt "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam"

Vừa qua, Công ty CPHH Vedan Việt Nam chính thức được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2025. Đây là năm thứ 13 liên tiếp Vedan giữ vững vị thế này, khẳng định là một trong những doanh nghiệp FDI hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm - gia vị được tin dùng thông qua các sản phẩm chất lượng, giá thành phải chăng và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng lẫn hương vị trong bữa cơm hàng ngày của gia đình Việt.

Đại diện Vedan Việt Nam, bà Hà Thị Hòa Bình (Phó Giám đốc) nhận chứng nhận từ ban tổ chức.jpg
Đại diện Vedan Việt Nam, bà Hà Thị Hòa Bình (Phó Giám đốc) nhận chứng nhận từ ban tổ chức

Bảng xếp hạng VNR500 dựa trên các tiêu chí khắt khe về doanh thu, lợi nhuận, quy mô nhân sự và tốc độ tăng trưởng. Việc duy trì sự hiện diện suốt hơn một thập kỷ cho thấy năng lực vận hành ổn định và chiến lược phát triển bền vững của Vedan trước những biến động kinh tế.Với 35 năm gắn bó tại thị trường Việt Nam, Vedan không chỉ cung ứng các sản phẩm chất lượng cho hàng triệu gia đình mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của hơn 3.800 lao động. Song song với sản xuất, phương châm “Vun đắp nghĩa tình - Hết mình cống hiến” được cụ thể hóa qua hàng loạt hoạt động ý nghĩa: xây nhà tình thương, khám bệnh miễn phí và hỗ trợ đồng bào thiên tai.

Giải thưởng VNR500 lần này tiếp tục là minh chứng cho đóng góp quan trọng của Vedan Việt Nam trong hành trình đưa kinh tế Việt Nam "vươn mình" trong kỷ nguyên mới.

V.D

Từ khóa

Vedan Việt Nam VNR500 Vedan

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn