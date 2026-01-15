Vedan Việt Nam: 13 năm liên tiếp lọt "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam"

Bảng xếp hạng VNR500 dựa trên các tiêu chí khắt khe về doanh thu, lợi nhuận, quy mô nhân sự và tốc độ tăng trưởng. Việc duy trì sự hiện diện suốt hơn một thập kỷ cho thấy năng lực vận hành ổn định và chiến lược phát triển bền vững của Vedan trước những biến động kinh tế.Với 35 năm gắn bó tại thị trường Việt Nam, Vedan không chỉ cung ứng các sản phẩm chất lượng cho hàng triệu gia đình mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của hơn 3.800 lao động. Song song với sản xuất, phương châm “Vun đắp nghĩa tình - Hết mình cống hiến” được cụ thể hóa qua hàng loạt hoạt động ý nghĩa: xây nhà tình thương, khám bệnh miễn phí và hỗ trợ đồng bào thiên tai.
Giải thưởng VNR500 lần này tiếp tục là minh chứng cho đóng góp quan trọng của Vedan Việt Nam trong hành trình đưa kinh tế Việt Nam "vươn mình" trong kỷ nguyên mới.