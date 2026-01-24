Kinh tế

Phóng sự ảnh: Xổ số Đồng Tháp lan tỏa yêu thương trong những bước chân Xuân 2026

Sáng ngày 24-1-2026, tại phường Cao Lãnh - tỉnh Đồng Tháp những bước chân đồng hành không chỉ vì sức khỏe mà còn vì cộng đồng đã làm ấm lòng người dân Đất Sen hồng trong dịp Tết Bính Ngọ

Nghĩa tình ngày giáp Tết

Chương trình mở đầu đầy xúc động với hoạt động trao quà của Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp trao tặng 48 phần quà (01 triệu đồng/phần) cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch Covid-19 và 200 phần quà (500.000 đồng/phần) cho những người bán vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự tiếp sức kịp thời để mọi gia đình đều có một mùa xuân ấm áp.

Sắc xanh nhuộm thắm phố phường

Ngay sau lễ trao quà, hơn 1.000 vận động viên gồm cán bộ, học sinh, sinh viên và nhân viên công ty đã cùng nhau xuất phát trong màu áo xanh hy vọng. Không khí rộn ràng, rạng rỡ bao trùm các cung đường tại phường Cao Lãnh.

Những bước chân gắn kết

Với cự ly đi bộ 5km, sự kiện không phân biệt độ tuổi, từ lãnh đạo tỉnh đến các bạn trẻ học sinh đều chung một nhịp bước. Thông điệp “Lan tỏa yêu thương” không chỉ nằm trên băng rôn mà hiện hữu trong từng nụ cười, từng lời động viên nhau suốt hành trình.

"Tiếp lửa" cho các hoạt động an sinh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch Công ty kỳ vọng hoạt động này sẽ là nguồn cảm hứng để các doanh nghiệp trong tỉnh cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp.

TIN: HỒNG MINH, ẢNH: CÔNG ĐOÀN

