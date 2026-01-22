Hợp tác Đức – Việt thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 22-1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Đức (VGU) phối hợp với Tổ chức Dịch vụ Đại học Thế giới Đức (WUS) và Viện Đào tạo Phát triển Liên tục bang Hessen (HLFT) tổ chức lễ trao tặng trang thiết bị chuyển đổi số cho 12 đơn vị giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Chuyên gia Chuyển đổi số” (Digital Change Expert – DCE), được triển khai từ năm 2023, là kết quả hợp tác giữa bang Hessen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Việt Nam nhằm hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh kinh tế số.

Theo Ban tổ chức, tổng giá trị gói trang thiết bị được trao tặng hơn 800 triệu đồng, phục vụ triển khai mô hình “Lớp học số” tại các trường trung cấp, cao đẳng. Trước đó, dự án đã hoàn thành giai đoạn đào tạo cán bộ lãnh đạo; hiện bước sang giai đoạn ứng dụng thực tiễn và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nòng cốt của 12 đơn vị giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nội dung hỗ trợ tập trung vào 5 trụ cột chính gồm: số hóa công tác quản lý nhà trường; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên; phát triển học liệu số; ứng dụng hạ tầng công nghệ trong giảng dạy; tăng cường kết nối giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đại diện các đối tác Việt Nam và Đức khẳng định, dự án không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về trang thiết bị, mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi phương thức đào tạo, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp. Trong thời gian tới, các đơn vị thụ hưởng được kỳ vọng trở thành mô hình thực hành chuyển đổi số, góp phần nhân rộng kinh nghiệm trong toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Xuân Thi