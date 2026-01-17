Yến Sào Khánh Hòa bắt tay Vietravel: Nâng tầm trải nghiệm du lịch di sản

Ngày 17-1-2026, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Vietravel chi nhánh Khánh Hòa đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược (MOU), hứa hẹn tạo nên một "cú hích" cho du lịch địa phương thông qua việc kết hợp đặc sản cao cấp và lữ hành chuyên nghiệp.

Liên kết sức mạnh hai thương hiệu đầu ngành

Sự hợp tác này tận dụng thế mạnh tuyệt đối từ hai phía:

Yến sào Khánh Hòa: Đơn vị giữ kỷ lục Châu Á với 173 hang yến và 33 đảo yến, sở hữu 2 di sản quốc gia về lễ hội và tri thức khai thác yến sào.

Vietravel: Công ty lữ hành hàng đầu châu Á với hệ thống khách hàng rộng lớn và kinh nghiệm quảng bá điểm đến chuyên nghiệp.

Quyền lợi đặc quyền cho du khách

Khách hàng của cả hai bên sẽ được hưởng những giá trị khác biệt:

Tour trải nghiệm độc quyền: Khám phá vẻ đẹp kỳ thú của Đảo yến Hòn Nội, tìm hiểu quy trình tinh chế yến sào tại nhà máy hiện đại và mua sắm sản phẩm chính hãng.

Ưu đãi kép: Triển khai các chính sách giảm giá chéo và khuyến mãi đặc quyền dành riêng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của hai đơn vị.

Nội dung thực tế: Các chiến dịch quảng bá theo mùa (Tết, hè) với nhiều nội dung trải nghiệm thực tế hấp dẫn trên các kênh truyền thông.

Kế hoạch hành động ngay trong tháng 2/2026

Việc hợp tác giữa hai công ty hứa hẹn tạo nên một "cú hích" cho du lịch địa phương thông qua việc kết hợp đặc sản cao cấp và lữ hành chuyên nghiệp

Ngay sau lễ ký kết, hai bên sẽ phối hợp tổ chức đón 03 đoàn khách du lịch đặc biệt vào tháng 2/2026. Đây là bước đi đầu tiên nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến di sản yến sào thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định, việc kết hợp này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần đưa ngành du lịch và đặc sản Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, sự hợp tác giữa Yến sào Khánh Hòa và Vietravel đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên và được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá mới trong cách làm và quảng bá du lịch, khẳng định vị thế của Yến sào Khánh Hòa- hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và vươn tầm quốc tế.

K.H-HỒNG MINH