Hội Cựu CBCN Yến sào Khánh Hòa: “Cánh chim không mỏi” gìn giữ di sản quốc gia

Sáng ngày 14-1-2026, Hội Cựu Cán bộ công nhân (CBCN) Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và đề ra phương hướng năm 2026. Sự kiện khẳng định vai trò cầu nối quan trọng giữa bề dày truyền thống và sự phát triển hiện đại của công ty.

Năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét của 93 hội viên trong việc bảo tồn giá trị ngành nghề. Những tri thức dân gian và kinh nghiệm thực tiễn từ các cựu CBCN đã góp phần then chốt đưa Lễ hội Yến sào và Tri thức khai thác, chế biến yến sào chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn di sản, Hội còn là "lá chắn" bảo vệ thương hiệu khi tích cực tuyên truyền chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quần thể chim yến. Đặc biệt, tinh thần vì môi trường được thể hiện qua việc hỗ trợ hơn 500 cây bàng biển, bàng vuông nhằm phủ xanh các đảo yến.

IMG_3474.jpg
Bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại hội nghị, bà Trịnh Thị Hồng Vân – Chủ tịch HĐTV Công ty – bày tỏ sự tri ân sâu sắc và kỳ vọng Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác bảo tồn, phát triển quần thể chim yến và bảo vệ uy tín các thương hiệu chủ lực như Sanest, Sanvinest.

IMG_3552.jpg
Dịp này, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong tác Hội năm 2025 đã vinh dự nhận giấy khen từ Ban lãnh đạo Công ty.
K.H

