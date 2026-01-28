Xổ số Kiến thiết Đồng Nai: Lan tỏa thông điệp "Tết Nhân ái"

Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đã dành tặng 2.000 phần quà với tổng trị giá 1 tỷ đồng để mang Tết ấm đến với các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh

Trong không khí hối hả chuẩn bị đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, thực hiện tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết và phong trào "Tết Nhân ái" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (XSKT Đồng Nai) phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà quy mô dành cho các đối tượng yếu thế.

Hành trình "Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa yêu thương"

Điểm nhấn của hoạt động thiện nguyện năm nay chính là sự cam kết đồng hành mạnh mẽ của doanh nghiệp với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau". Theo kế hoạch số 06/KH-CTĐĐN, Công ty XSKT Đồng Nai tài trợ tổng kinh phí 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) để triển khai 2.000 suất quà Tết. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng sẽ được trao trực tiếp bằng tiền mặt, giúp người dân có thêm điều kiện linh hoạt để sắm sửa các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình trong những ngày Tết cổ truyền.

Lãnh đạo Công ty XSKT Đồng Nai trao quà nhân dịp tết 2025

Đối tượng thụ hưởng của chương trình được xét chọn kỹ lưỡng, tập trung vào các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và các gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự hỗ trợ này không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống và đón Xuân thêm đầm ấm.

Lan tỏa sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh

Dự kiến, các đoàn công tác gồm đại diện Ban Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty XSKT Đồng Nai sẽ phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ trực tiếp đến thăm và trao quà tại nhiều địa phương từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2026.

Chương trình sẽ phủ sóng rộng khắp các huyện, xã vùng sâu vùng xa như:

Ngày 28-1-2026: Trao quà tại trụ sở Công ty XSKT Đồng Nai cho các hội đoàn thể như Hội Cựu TNXP, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ....

Ngày 29-1-2026: Đoàn sẽ đến với bà con tại huyện Định Quán (xã Định Quán, xã Tà Lài) và huyện Thống Nhất (xã Dầu Giây).

Ngày 30-1-2026: Tiếp tục hành trình tại huyện Vĩnh Cửu (xã Tân An) và huyện Xuân Lộc (xã Xuân Hòa, xã Xuân Đông), huyện Cẩm Mỹ (xã Xuân Quế).

Ngày 7-2-2026: Kết thúc đợt trao quà tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Bên cạnh đó, chương trình còn mở rộng vòng tay nhân ái đến các đối tượng khó khăn tại phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy tầm vóc và trách nhiệm xã hội ngày càng cao của một doanh nghiệp "Ích nước - Lợi nhà" như XSKT Đồng Nai.

Trách nhiệm và Tâm huyết của doanh nghiệp

Chia sẻ về kế hoạch này, đại diện Công ty XSKT Đồng Nai nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị như Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai để không chỉ trao quà mà còn lan tỏa thông điệp "Người tốt, việc thiện – Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái". Công tác tổ chức được yêu cầu thực hiện chu đáo, công khai và minh bạch, đảm bảo quà đến đúng người, đúng đối tượng một cách thiết thực nhất.

Có thể nói, mỗi tấm vé số được phát hành không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước để xây dựng các công trình phúc lợi, mà thông qua những chương trình như "Tết Nhân ái", Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai còn trực tiếp gieo những mầm xanh hy vọng, mang niềm vui Xuân đến với mọi nhà.

HỒNG MINH