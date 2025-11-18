Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng

Văn phòng Trung ương Đảng được giao làm đầu mối tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV của Đảng, đảm bảo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Ngày 18-11, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, chủ trì họp Thường trực Tiểu ban rà soát lại kết quả công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIV.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng công việc theo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: ĐCS

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, từ nay đến Đại hội XIV của Đảng còn khoảng 2 tháng, các cơ quan được giao nhiệm vụ phải nỗ lực cố gắng để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tối đa, tối ưu về mặt chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp. Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu triển khai khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan. Trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Hội nghị Quốc gia; thực hiện chu đáo công tác lễ tân, hậu cần; hoàn thiện sơ đồ bố trí chỗ ngồi của đại biểu chính thức và khách mời bảo đảm khoa học, hợp lý; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng phương án đưa đón đại biểu, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Về trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng chỉ đạo Bộ VH-TT-DL thẩm định các khẩu hiệu tuyên truyền, bám sát nội dung văn kiện của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ VH-TT-DL đảm bảo phương án thiết kế mẫu huy hiệu đại biểu, khách mời, mẫu thiết kế… phải xong trước ngày 20-12 tới.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: ĐCS

Lưu ý về phương án bố trí, sắp xếp, trang trí khánh tiết, sơ đồ chỗ ngồi cho đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế… trong không gian trong hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cơ quan, đơn vị chức năng sớm hoàn thiện, triển khai có hiệu quả, chất lượng các nội dung, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí, khoa học.

Về công tác trang trí khu vực diễn ra Đại hội XIV của Đảng, khu trung tâm Ba Đình, Đại lộ Thăng Long, các tuyến đường, trung tâm các xã, phường, các địa điểm công cộng…, đồng chí Trần Cẩm Tú cơ bản thống nhất với phương án của Thành ủy Hà Nội; đồng thời đề nghị TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ quan hữu quan hoàn thiện các market thiết kế, lắp đặt đảm bảo thẩm mỹ, sự giản dị, hài hòa với cảnh quan đô thị và thể hiện sự trang trọng, tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại, theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội XIV của Đảng; thời gian các cơ quan chức năng hoàn thành nhiệm vụ được giao; công tác lễ tân, hậu cần... đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng kế hoạch trong tháng 11 và 12-2025.

TRẦN BÌNH