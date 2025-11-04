Triển khai đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Ngày 4-11, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Quyết định số 2437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VGP

Đợt thi đua được phát động từ tháng 10-2025 đến khi tổ chức thành công Đại hội XIV, nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung thi đua tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu:

1. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đề án, chương trình được Chính phủ giao theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội.

2. Thi đua thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bảo đảm đúng quy định.

3. Thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt công tác cán bộ, chống chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực, tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

4. Thi đua đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, phát huy mọi động lực, đột phá mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới.

5. Thi đua hoàn thành, hoàn thành vượt mức các công trình phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

LÂM NGUYÊN