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Bảo đảm an toàn hồ thủy điện, hệ thống điện trước đợt mưa lớn

SGGPO

Trước nguy cơ mưa lũ đầu mùa, Bộ Công thương yêu cầu bảo đảm an toàn hồ thủy điện, hệ thống điện, khai khoáng và nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

PHÚC VĂN - THU HƯƠNG

Từ khóa

mưa lũ Bộ Công thương hồ thủy điện hệ thống điện lũ quét sạt lở đất ngập úng

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