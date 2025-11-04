Bão Kalmaegi nguy hiểm tương tự bão Damrey và Molave

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, đường đi và tác động tương tự như cơn bão số 12 - Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 - Molave năm 2018.

Chiều tối 4-11, tại Hà Nội, Cục Khí tượng - thủy văn đã tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình cơn bão Kalmaegi. Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm chủ trì.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm chủ trì cuộc họp chiều tối 4-11

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, tối 1-11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão Kalmaegi.

Từ đêm 4 đến rạng sáng 5-11, bão Kalmaegi vượt qua phía Bắc của đảo Palawan (Philippines) đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, có thể đạt cường độ trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Vị trí tâm bão Kalmaegi lúc 16 giờ chiều nay

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, từ chiều tối 2-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin bão gần Biển Đông, nhận định sáng sớm 5-11 bão đi vào Biển Đông. Bão sẽ di chuyển về phía đất liền Việt Nam, trọng tâm là khu vực từ TP Đà Nẵng đến tỉnh Đắk Lắk.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, khoảng chiều 6-11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh (vùng ven biển có thể có gió bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14) và mưa lớn từ đêm 6 đến 9-11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo: Đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Nam tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Đắk Lắk (đường đi và tác động tương tự với cơn bão số 12 - Damrey năm 2017 và cơn bão số 9 - Molave năm 2020).

