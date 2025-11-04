Bão Kalmaegi có thể đổ bộ khu vực Đà Nẵng - Khánh Hoà

Theo công văn của Cục Khí tượng - thủy văn, tâm bão Kalmaegi có khả năng đổ bộ khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, cường độ có thể ở cấp 13-14, giật trên cấp 15 khi ở ngoài khơi và cấp 10-12, giật cấp 14-15 khi vào đất liền ven biển.

Tối 3-11, Văn phòng Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin tới báo chí, đã có công văn gửi Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng cùng các bộ có liên quan về tình hình mưa - lũ lụt và bão Kalmaegi.

Ảnh vệ tinh cập nhật tâm bão Kalmaegi lúc 21 giờ ngày 3-11 theo giờ Việt Nam. Nguồn: Z.E

Hiện nay, lũ trên các sông ở Trung bộ đang ở mức cao, ngập lụt diện rộng xảy ra ở nhiều địa phương.

Về tình hình mưa lớn, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố (dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp ở Nam Biển Đông, nhiễu động gió Đông trên cao), từ chiều 3-11 đến hết ngày 4-11, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm (từ ngày 5-11 đến ngày 6-11, mưa ở khu vực trên có khả năng giảm).

Một cuộc họp triển khai công tác dự báo mưa lũ do Cục Khí tượng - thủy văn tổ chức ngày 1-11. Ảnh: CỤC KTTV

Về cơn bão Kalmaegi, dự báo khoảng sáng 5-11, bão Kalmaegi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Mặc dù số liệu quan trắc đến ngày 3-11 còn độ bất định về quỹ đạo và cường độ, tuy nhiên một số kết quả dự báo mới nhất cho thấy: bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia sẽ phát tin bão khẩn cấp ngay khi bão đi vào Biển Đông (sáng 5-11).

Dự báo quỹ đạo di chuyển của bão Kalmaegi theo mô hình lúc 20 giờ ngày 3-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo Cục trưởng Cục Khí tượng - thủy văn, bão có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa. Khoảng từ đêm 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15. Vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14-15. Đây là cơn bão mạnh, có thể xảy ra dông, lốc trước bão.

Cục Khí tượng - thủy văn cảnh báo, hiện lũ trên các sông ở khu vực Trung bộ đang ở mức cao, ngập lụt diện rộng đang xảy ra ở nhiều địa phương. Đề nghị UBND các địa phương chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng - thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo, cung cấp thông tin, số liệu và chế độ báo cáo theo quy định về Cục Khí tượng - thủy văn để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo.

