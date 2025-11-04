Bão Kalmaegi càn quét miền Trung Philippines

Ngày 4-11, ít nhất 2 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải sơ tán, hàng loạt tuyến giao thông đường biển và hàng không tê liệt khi bão Kalmaegi đổ bộ hoành hành khu vực miền Trung Philippines.

Lũ dâng tại một đường cao tốc ở Cebu. Nguồn: X

Theo Cơ quan khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (Pagasa), bão Kalmaegi có sức gió 140km/giờ đến 150km/giờ, giật tới 195km/giờ đã suy yếu nhẹ khi đi qua đảo Negros so với trước đó.

Theo Inquirer, tính đến trưa 4-11, cảnh báo bão cấp 4 được duy trì tại 8 khu vực thuộc đảo Luzon và Visayas, nơi gió có thể đạt từ 118km/giờ đến 184km/giờ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản.

Tâm bão được xác định gần thành phố Bacolod, tỉnh Negros Occidental, di chuyển hướng Tây với vận tốc 25km/giờ.

Pagasa cho biết, bão Kalmaegi sẽ tiếp tục đi qua Tây Visayas và Bắc Palawan, sau đó ra Biển Đông vào sáng 5-11. Khi ra biển, bão có khả năng mạnh trở lại.

Ngập lụt do bão Kalmaegi tại tỉnh Cebu. Ảnh: X

Trước đó, bão Kalmaegi đổ bộ tỉnh Dinagat rồi đến tỉnh Cebu, mang theo mưa lớn và gió mạnh, khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, cây cối bật gốc, đường dây điện bị đứt, xe hơi bị cuốn trôi.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cấm toàn bộ tàu phà và tàu cá rời cảng, khiến hơn 3.500 hành khách và tài xế bị kẹt tại gần 100 cảng biển, trong khi nhiều chuyến bay nội địa bị hủy.

Văn phòng Phòng vệ dân sự cho biết, khoảng 387.000 người đã được sơ tán khỏi vùng bão; trong đó, có hàng trăm người sống trong trại tạm cư sau trận động đất 6,9 độ hồi tháng 9.

Pagasa cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét, lở đất, đặc biệt quanh núi lửa Kanlaon, nơi gần đây vẫn đang phun tro và hơi nước. Cơ quan này nhận định, Philippines đã hứng trọn 20 cơn bão trong năm 2025, đạt mức trung bình hàng năm, và từ nay đến cuối năm có thể xuất hiện thêm 3–5 cơn bão nữa.

Đường đi của cơn bão Kalmaegi. Ảnh: INQUIRER

Các chuyên gia khí tượng cho rằng, biến đổi khí hậu và hiện tượng La Nina đang khiến bão xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn. Philippines, với vị trí địa lý trải dài giữa Thái Bình Dương, vẫn là một trong những quốc gia dễ tổn thương nhất thế giới trước thiên tai.

HUY QUỐC