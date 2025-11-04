Lường trước kịch bản xấu nhất để ứng phó với bão Kalmaegi

Ngày 4-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện số 208/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, bão mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 16-17 và di chuyển hướng về vùng biển, đất liền khu vực Trung và Nam Trung bộ nước ta. Bão có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16-17 ở đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và trên vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; cấp 12-13, giật trên cấp 15 trên vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn). Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có thể xảy ra đợt mưa to đến rất to.

Đây là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng.

Trong bối cảnh Trung bộ vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề, do đó, để chủ động phòng tránh, ứng phó với bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó.

Thủ tướng yêu cầu ứng phó bão với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

Cùng với đó, căn cứ thông tin dự báo, cảnh báo bão, mưa lũ của cơ quan chức năng và tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Dự báo sáng mai (ngày 5-11), bão Kalmaegi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được giao chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội; chỉ đạo các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Kalmaegi chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp ứng trực tại các địa bàn dự báo có bão lũ xảy ra, để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương triển khai phòng, tránh, ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu; sẵn sàng điều động bổ sung lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương ứng phó với bão theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó bão và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

PHAN THẢO