Bão mạnh thêm, mưa rất lớn ở Trung bộ

Rạng sáng 12-6, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu phía Tây bão số 1, khu vực Trung Trung bộ hứng chịu đợt mưa rất to đến đặc biệt to, theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia.