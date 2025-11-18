Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề “Sức sống cơ sở”

“Sức sống cơ sở” được định vị là kênh báo chí chính thống, gần gũi, có nhiệm vụ đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân dưới góc nhìn của những người làm báo. Thông qua những câu chuyện đời thường, những mô hình hay và cách làm sáng tạo từ cơ sở, trang chuyên đề cũng là diễn đàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đây cũng là nơi ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn thể; đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và nghĩa tình – những giá trị đặc trưng của Thành phố mang tên Bác.

Sự ra mắt của trang chuyên đề “Sức sống cơ sở” đánh dấu bước phát triển mới của Báo Sài Gòn Giải Phóng trong nhiệm vụ đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Hoạt động này góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị đặc biệt.

Trang chuyên đề "Sức sống cơ sở" được xây dựng với nhiều chuyên mục phong phú, bám sát thực tiễn đời sống.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn phường Bình Trưng (TPHCM) tham gia đi bộ. Ảnh: THU HƯỜNG

Chuyên mục Chuyển động xã phường tập trung tuyên truyền những hoạt động trọng tâm của hệ thống chính trị ở cơ sở, bao gồm công tác xây dựng Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên mục phản ánh nỗ lực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở phường – xã – đặc khu, lực lượng công an, quân sự, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác chăm lo an sinh, giải quyết thủ tục hành chính, giữ gìn trật tự – an toàn, xây dựng khu dân cư văn minh. Đồng thời, chuyên mục giới thiệu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu và những câu chuyện phản ánh mối liên hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đây được xem là trục nội dung chính trị – tư tưởng nhân văn của toàn trang, thể hiện sức sống của cơ sở – nơi chính sách đi vào đời sống và lòng dân được lắng nghe.

Phường Thủ Đức tổ chức tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: THU HƯỜNG

Chuyên mục Đô thị - Môi trường phản ánh đời sống kinh tế – đô thị tại cơ sở. Nội dung bao gồm các vấn đề từ sinh kế người dân, hoạt động khởi nghiệp, mô hình sản xuất – thương mại – dịch vụ; cho đến các sáng kiến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường và không gian sống. Bên cạnh đó, chuyên mục ghi nhận nỗ lực của cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở trong đầu tư phát triển, cải thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sạch – xanh.

Công trình "Hẻm hoa tự quản" tại khu phố 27, phường Bến Thành góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng địa bàn dân cư xanh, sạch, đẹp, văn minh. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lãnh đạo phường Tân Hưng khảo sát khu vực xây dựng bờ kè đường Trần Xuân Soạn. Ảnh: THU HƯỜNG

Chuyên mục Kiến thức cộng đồng giới thiệu các hoạt động giáo dục và y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh. Chuyên mục đi sâu vào những mô hình nâng cao dân trí, các lớp học cộng đồng, kỹ năng sống, và nỗ lực xây dựng môi trường học tập suốt đời tại khu dân cư.

Chuyên mục cũng giới thiệu các ứng dụng khoa học – công nghệ thiết thực phục vụ đời sống, cải thiện chất lượng dịch vụ công cơ bản và nâng cao năng lực tiếp cận tri thức của người dân. Đây là mảng nội dung hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện, bồi đắp nền tảng tri thức cộng đồng.

Người dân tìm hiểu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Long. Ảnh: THU HƯỜNG

Chuyên mục Văn hóa phố phường phản ánh đời sống văn hóa - thể thao tại cơ sở, như phong trào văn hóa, thể thao quần chúng; hoạt động văn nghệ cộng đồng; các mô hình xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử đẹp và việc giữ gìn bản sắc, nếp sống đô thị nghĩa tình.

Chuyên mục cũng giới thiệu các hoạt động đoàn – hội – đội, sáng tạo trẻ, và những câu chuyện truyền cảm hứng, năng lượng tích cực trên mạng xã hội , thể hiện nhịp sống tươi mới và sức sống tinh thần của cộng đồng.

Tuyến hẻm khu phố 22, phường Bến Thành rực rỡ sắc cờ

Chuyên mục Mái ấm gia đình là những câu chuyện đời thường, nghĩa tình ở từng khu phố, ấp, vùng ven. Chuyên mục ghi nhận nỗ lực của cán bộ, đoàn thể và người dân trong xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư hạnh phúc, chăm lo trẻ em và người yếu thế.

Nơi đây cũng tôn vinh những mô hình nhân ái như “Mẹ đỡ đầu”, học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn, sửa nhà tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế, bữa cơm yêu thương và nhiều hoạt động cộng đồng khác. Đây là không gian để những hành động đẹp được lan tỏa, góp phần nuôi dưỡng tinh thần nghĩa tình đặc trưng của TPHCM.

Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động, tạo môi trường gắn kết giữa cha mẹ và các con. Ảnh: THU HƯỜNG

Chuyên mục Công dân số phản ánh những chuyển biến trong chuyển đổi số tại phường, xã, đặc khu.

Chuyên mục giới thiệu các mô hình “khu phố số”, “phường số”, hình ảnh cán bộ trẻ làm chủ công nghệ; việc người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tương tác và phản ánh thông tin qua các nền tảng số. Mục tiêu là lan tỏa tinh thần “mỗi người dân là một công dân số”, góp phần xây dựng chính quyền đô thị minh bạch, tiện ích và gần dân hơn.

Tình nguyện viên phường Tân Mỹ hướng dẫn hộ kinh doanh kê khai thuế, thực hiện hóa đơn điện tử. Ảnh: THU HƯỜNG

Chuyên mục Trong nhà - Ngoài phố ghi lại những câu chuyện đời sống giản dị, gần gũi. Các vấn đề thiết thực như vệ sinh môi trường, trật tự lòng đường vỉa hè, an ninh khu phố, sinh hoạt cộng đồng, những đổi thay ở vùng ven – khu lao động – khu chung cư đều được đề cập.

Chuyên mục phản ánh những tình huống đời thường giúp nhận diện văn hóa ứng xử, tính cách và nét đẹp đặc trưng của TPHCM, góp phần làm nổi bật sức sống và diện mạo đời sống đô thị mới.

Người dân chung tay chăm sóc cây xanh được trồng dọc tuyến hẻm 76 Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu

Chuyên mục Tôi có thấy phản ánh, ghi nhận các thông tin nhanh, hình ảnh hoặc video phản ánh thực tế đời sống – đô thị – giao thông – môi trường. Qua đó, giúp phát hiện và cảnh báo những hiện tượng trong đời sống đô thị có thể bị bỏ qua hoặc chậm xử lý, từ đó thúc đẩy trách nhiệm quản lý nhà nước, chính quyền địa phương.

Ngoài các chuyên mục nội dung, trang chuyên đề còn tích hợp bản đồ hành chính của từng xã, phường, đặc khu; cùng các thông tin cần biết, thiết yếu hàng ngày như Thời tiết, Giá vàng – Ngoại tệ...

Hình thức thể hiện của chuyên trang rất đa dạng, từ các bản tin nhanh, ghi nhận, phản ánh, phỏng vấn đến các phóng sự, chuyên đề. Đặc biệt, chuyên trang sẽ là nơi đăng tải các ảnh, clip, infographic và các bài viết longform đi sâu phân tích các mô hình, sáng kiến, vấn đề lớn hoặc các chuyển động nổi bật tại cơ sở.

THU HƯỜNG - Trình bày: HỮU VI