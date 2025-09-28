Bão số 10 gây ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng

Chiều 28-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng) đã có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại và công tác ứng phó bão số 10 trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, hàng hải, đường sắt và hàng không.

Sân bay Đà Nẵng đông nghẹt hành khách sau khi được khai thác trở lại chiều 28-9

Đến 16 giờ ngày 28-9, bão số 10 đã gây ra những ảnh hưởng trực tiếp tại nhiều tỉnh miền Trung. Ở lĩnh vực đường bộ, tuyến Quốc lộ 8C (Hà Tĩnh) bị ngập sâu 60cm tại Km133+304, gây tắc giao thông. Các đơn vị quản lý đã khẩn trương lập rào chắn, bố trí lực lượng trực gác, dự kiến sẽ thông xe trở lại trong tối cùng ngày. Các tuyến quốc lộ khác vẫn đảm bảo thông suốt, chưa ghi nhận thiệt hại lớn.

Trong lĩnh vực hàng hải, tình hình diễn biến phức tạp hơn. Sáng 28-9, 2 tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS gặp nạn tại khu vực luồng Cửa Việt (Quảng Trị). 1 tàu bị chìm hoàn toàn, tàu còn lại bị vỡ mạn, nước tràn vào khoang. Đến chiều, lực lượng cứu hộ đã cứu được 8 ngư dân, song vẫn còn 3 thuyền viên mất tích.

Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với biên phòng và chính quyền địa phương tiếp tục tìm kiếm. Bên cạnh đó, 670 tàu thuyền trong khu vực từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi đã được yêu cầu di chuyển về nơi tránh trú an toàn, duy trì liên lạc thường xuyên để kịp thời xử lý tình huống.

Với đường sắt, mưa lớn và gió mạnh đã gây ra nhiều sự cố nghiêm trọng. Tại Km466+610 (khu gian Lạc Sơn - Lệ Sơn), đá từ núi rơi xuống làm vỡ một thanh tà vẹt, biến dạng một đoạn ray dài 12,5m. Tại hầm số 6 (Km725+210), một mảng tường đá lớn bong tróc, nguy cơ sạt lở lan rộng, buộc phải tạm phong tỏa để khắc phục.

Hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt cũng hư hỏng nặng với hàng chục thiết bị bị phá hỏng do mưa dông và sét đánh. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã huy động nhân lực, thiết bị khẩn trương khắc phục, đảm bảo thông đường nhanh nhất có thể.

Trong lĩnh vực hàng không, từ sáng 28-9, nhiều chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn tại các cảng hàng không miền Trung. Cụ thể, sân bay Đà Nẵng có 8 chuyến hủy, 51 chuyến hoãn và 6 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh; Phú Bài hủy 28 chuyến; Đồng Hới hủy 2 chuyến; Thọ Xuân hủy 4 chuyến. Tổng cộng 64 chuyến bay đã phải thay đổi đường bay để tránh bão.

Trước những ảnh hưởng trên, Bộ Xây dựng nhấn mạnh, yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, phối hợp chặt với chính quyền địa phương và các lực lượng cứu hộ. Các đơn vị được chỉ đạo sẵn sàng phương án di dời thiết bị, tài sản; chủ động phân luồng giao thông từ xa tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, công trình và phương tiện.

BÍCH QUYÊN