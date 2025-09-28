Trạm radar 540 tiếp nhận, hỗ trợ người dân tránh bão tại đặc khu Cồn Cỏ

Ngày 28-9, Trạm radar 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) đã tiếp nhận 5 người dân đến trú tránh bão tại đơn vị ở đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị).

Cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 540 ân cần thăm hỏi, động viên người dân trong thời gian trú bão. Ảnh: ĐÌNH HƯỚNG

Trong số 5 người này có 2 cán bộ y tế và 1 hộ gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận, cấp ủy, chỉ huy trạm cùng cán bộ, nhân viên đã kịp thời thăm hỏi, động viên, bố trí chỗ ăn ở an toàn cho bà con.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 540 đón tiếp, hướng dẫn người dân vào đơn vị. Ảnh: ĐÌNH HƯỚNG

Ảnh: ĐÌNH HƯỚNG

Ảnh: ĐÌNH HƯỚNG

Trạm 540 bảo đảm cơm nước phục vụ bà con tránh trú bão. Ảnh: ĐÌNH HƯỚNG

Cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 540 trao nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con. Nguồn: ĐÌNH HƯỚNG

Đơn vị cũng hỗ trợ các nhu yếu phẩm như nước uống, đồ dùng cá nhân, đồng thời bảo đảm lương thực trong suốt thời gian người dân trú bão.

Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên quan tâm, hỏi thăm tình hình sức khỏe, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong mùa mưa bão.

Để trú tránh bão, chính quyền và các lực lượng đã di dời 300 người dân Cồn Cỏ xuống hầm thuộc đặc khu. Trạm tiếp nhận những hộ dân có con nhỏ, người già, phụ nữ có sức khỏe yếu.

Đặc khu Cồn Cỏ hiện đang có gió rất mạnh. Nguồn: ĐÌNH HƯỚNG

Theo ghi nhận, tại đặc khu Cồn Cỏ đang có mưa lớn, gió giật mạnh. Gió cấp 11-13 giật 15; sóng biển 6-8m.

Để kịp thời ứng phó, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 10; duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực, sẵn sàng xử trí các tình huống; rà soát, điều chỉnh kịp thời các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Song song đó, tổ chức gia cố, chằng buộc nhà cửa, trạm xưởng, mạng lưới điện, cắt tỉa cành cây, khơi thông cống rãnh, kiểm tra hệ thống chống sét; di chuyển các vật tư, trang bị lên cao tránh ngập, úng nước; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán lực lượng, phương tiện ra xa khu vực có nguy hiểm; bảo đảm đầy đủ nhu yếu phẩm cho các tàu ra khu tránh bão và trạm ra đa đóng quân nơi núi cao, đảo xa. Cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ kịp thời nhân dân khi có tình huống khẩn cấp. Nguồn: ĐÌNH HƯỚNG Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn đóng quân sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ sơ tán nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt khi có tình huống xảy ra.

XUÂN QUỲNH - ĐÌNH HƯỚNG