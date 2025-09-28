Xã hội

Huế: Khẩn cấp khắc phục lốc xoáy giúp các nạn nhân có nơi tránh bão

Trưa 28-9, các nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy ở xã Quảng Điền (TP Huế) đã được lực lượng vũ trang khẩn trương lợp lại, đảm bảo nơi trú ngụ an toàn cho người dân.

Video: Lực lượng vũ trang TP Huế khẩn cấp khắc phục lốc xoáy

Ông Trần Đình Vượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Quảng Điền cho biết, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 28-9, lốc xoáy xảy ra tại xã Quảng Điền khiến 85 nhà dân bị tốc mái; Trường Tiểu học số 2 Quảng An bị hư nhà vòm hoạt động ngoài trời... Lốc xoáy còn gây tốc mái nhà kho của HTX Nông nghiệp An Xuân khiến nhiều tấn lúa dự trữ bị ướt.

z7058781448413_b2d1b83e9f16ff7f5fee131e4c019d87.jpg
z7058781454214_c9980b6267c823188f07315ca0269a01.jpg
Lực lượng vũ trang khẩn cấp khắc phục lốc xoáy

Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế huy động các cán bộ, chiến sĩ của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Hương Trà và Ban chỉ huy quân sự xã Quảng Điền nhanh chóng giúp bà con nhân dân và các trường học khắc phục hậu quả lốc xoáy.

z7058617560445_e55c5296f3d8092f731561619265bded.jpg
z7058617560414_a99044cf0c54174920386032ff11861d.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo khắc phục hậu quả lốc xoáy tại xã Quảng Điền

Tại hiện trường khu vực xảy ra lốc xoáy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội hỗ trợ, khắc phục những thiệt hại do lốc xoáy gây ra.

Đối với số lúa giống bị ướt ở HTX Nông nghiệp An Xuân, Phó Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ vận chuyển đến nơi khô ráo, nếu cần thiết phải đem đi sấy để hạn chế thiệt hại.

VĂN THẮNG

