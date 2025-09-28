Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh

Sáng 28-9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra việc ứng phó bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh.

Video: Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra việc ứng phó bão số 10 tại Hà Tĩnh

Tham gia cùng đoàn có đại diện Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Cục Cứu hộ cứu nạn, các cơ quan liên quan của Bộ Tổng Tham mưu…

Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng vũ trang và nhân dân gia cố bờ biển ở xã Đan Hải

Tuyến đê Hội Thống hiện có 3 điểm xung yếu do bờ biển và rừng phòng hộ bên ngoài bị sạt lở, nhất là sau bão số 5 vừa qua; các vị trí sạt lở, xói mòn đã vào gần chân đê, nguy cơ ảnh hưởng tới hàng trăm hộ dân sinh sống phía trong đê.

Để chủ động ứng phó bão, địa phương đã huy động hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên phối hợp lực lượng vũ trang dùng lưới thép, rọ đá, cọc tre, bao tải cát, gia cố đoạn đê bị sạt lở nhằm hạn chế tác động từ sóng biển dâng cao.

Lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia gia cố bờ biển ở xã Đan Hải

Trực tiếp kiểm tra tại âu thuyền tránh trú bão Cửa Hội và tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt trong chuẩn bị ứng phó bão số 10 của Quân khu 4 và của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đánh giá bão số 10 mạnh, di chuyển nhanh, sức ảnh hưởng lớn cả trên biển và đất liền, Thượng tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó sát với diễn biến bão, bằng tinh thần quyết liệt nhất, chủ động nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác kiểm tra trực tiếp tại tuyến đê Hội Thống

Tập trung hoàn thành việc sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu.

Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Lực lượng vũ trang và nhân dân cùng gia cố bờ biển ở xã Đan Hải

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

DƯƠNG QUANG - ĐỨC HOÀNG