Bão trái mùa sắp vào Nam Biển Đông

Vị trí của cơn bão Jelawat chụp qua vệ tinh sáng 17-12

Theo các chuyên gia khí tượng, vùng áp thấp ở ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão Jelawat vào sáng nay 17-12. Cơn bão này được nhận định sẽ đi thẳng vào Nam Biển Đông, phát triển mạnh hơn, khoảng giữa tuần sau.

Dự báo trong tuần tới, bão Jelawat tiến thẳng vào Nam Biển Đông

Cách đây 2 ngày, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia của Việt Nam cũng đã báo cáo về sự hình thành của vùng áp thấp này.

Cập nhật dữ liệu từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và các đài cảnh báo bão tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sáng nay 17-12, cơn bão hoạt động ở tọa độ khoảng 7,8 độ vĩ Bắc - 129,3 độ kinh Đông, đạt cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20 km/giờ (có thể tăng tốc lên 25 km/giờ). Dự báo khoảng giữa tuần tới, tâm bão sẽ vào Nam Biển Đông.

Thông tin cơn bão do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo

Các chuyên gia khí tượng cũng nhận định, miền Trung sắp có mưa rất lớn do tổ hợp không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu trước bão Jelawat. Tổng lượng mưa do không khí lạnh tại Trung bộ có thể đạt 300mm trong 6 ngày, có nơi đạt 450mm như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế). Còn tổng lượng mưa do không khí lạnh tương tác hoàn lưu bão có thể đạt gần 800mm trong 5 ngày tại Nam Trung bộ.