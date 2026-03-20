BASF Việt Nam và đối tác hoàn thành dự án hỗ trợ trường học tại An Giang

Ngày 19-3, BASF Việt Nam cùng khách hàng và các đối tác khánh thành một phòng học và sân chơi mới tại Trường Mẫu giáo Ba Chúc, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang. Dự án mang lại môi trường học tập an toàn, hiện đại cho khoảng 40 em nhỏ trong độ tuổi 3-5, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Lớp học mới được trang trí bằng sản phẩm sơn đạt chứng nhận xanh từ Nippon Paint Việt Nam có sử dụng nguyên liệu bền vững của BASF, mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe, an toàn và hiệu quả năng lượng cho môi trường học đường. Ngôi trường mới còn được lợp bằng các tấm lợp procy cách âm, cách nhiệt, sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu và sử dụng nguyên liệu đầu vào từ BASF.

Ông Erick Contreras, Tổng Giám đốc BASF Việt Nam chia sẻ, mang lại môi trường học tập an toàn, thiết thực cho học sinh tại các vùng sâu vùng xa là một trong những đóng góp chủ đạo của BASF tại Việt Nam. Dự án đánh dấu ngôi trường thứ 9 của công ty và đối tác trọng điểm chung tay hỗ trợ từ năm 2015, mang lại lợi ích cho gần 1.000 học sinh ở nhiều cấp học khác nhau.

Ngoài chương trình xây trường, BASF Việt Nam còn thực hiện nhiều chương trình gắn kết cộng đồng dài hạn, tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Ví dụ, chương trình BASF Kids’ Lab, hợp tác với Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, mang lại các thí nghiệm hóa học vui nhộn, an toàn cho khoảng 5.000 học sinh tiểu học; Website BASF Virtual Lab cung cấp 14 thí nghiệm hóa học trực tuyến bằng tiếng Việt cho học sinh tiểu học…

HẢI HẠNH