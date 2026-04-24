PV Drilling cung cấp giàn khoan tự nâng thứ hai cho chiến dịch khoan năm 2026 của PVEP-Cửu Long

Ngày 22-4-2026, tại TPHCM, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã thực hiện lễ ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng thứ hai cho chiến dịch khoan năm 2026 của khách hàng PVEP–Cửu Long tại Lô 15-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Đại diện hai bên, Giám đốc PVEP–Cửu Long Lê Đắc Hóa và Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường thực hiện lễ ký hợp đồng trước sự chứng kiến của các bên

Lễ ký hợp đồng có sự tham dự lãnh đạo cấp cao Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Chi nhánh Điều hành Dầu khí PVEP - Cửu Long, PV Drilling cùng đại diện đối tác Borr Drilling.

Theo nội dung hợp đồng, chương trình khoan bao gồm hai giếng với tổng thời gian thực hiện khoảng 104 ngày, dự kiến bắt đầu từ tháng 7-2026 tại Lô 15-1 (cụm mỏ Sư Tử). Để triển khai chiến dịch khoan này, PV Drilling đã thu xếp giàn khoan tự nâng THOR của đối tác Borr Drilling, đảm bảo cung cấp dịch vụ khoan đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ của khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo PV Drilling cam kết triển khai chiến dịch khoan với tiêu chí an toàn – hiệu quả – tối ưu chi phí, đảm bảo hoàn thành hai giếng khoan đúng tiến độ và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng Giám đốc PV Drilling, cũng nhấn mạnh đến các thành tích giàn THOR tại thị trường Việt Nam, thực hiện thành công nhiều chiến dịch khoan cho khách hàng, trong đó có PVEP.

Về phía PVEP–Cửu Long, đại diện đơn vị đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của PV Drilling, đồng thời bày tỏ rằng, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, nhất là đội ngũ quản lý và vận hành giàn THOR, chiến dịch khoan tại Lô 15-1 sẽ đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào kế hoạch gia tăng sản lượng khai thác của Tổng Công ty PVEP cũng như Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Đại diện các bên tại Lễ ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng thứ hai cho chiến dịch khoan năm 2026 của PVEP-Cửu Long

Năm 2025 vừa qua, bên cạnh việc vận hành hiệu quả các giàn khoan sở hữu, PV Drilling đã chủ động thu xếp thêm 5 giàn khoan thuê để đáp ứng nhu cầu của hầu hết các nhà điều hành dầu khí tại thị trường nội địa, theo định hướng và nhiệm vụ được Petrovietnam giao. Tất cả các giàn khoan thuê đều duy trì hoạt động an toàn, đạt hiệu suất cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty trong lĩnh vực khoan.

Việc tiếp tục ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng thứ hai cho PVEP–Cửu Long từ đầu quý 2-2026, một lần nữa khẳng định vai trò chủ lực của PV Drilling trong việc đảm bảo nguồn cung giàn khoan cho thị trường trong nước, góp phần quan trọng vào việc duy trì và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia.

Nguyệt Anh