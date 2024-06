Bắt 2 đối tượng tàng trữ nhiều súng đạn, ma túy

Chiều 24-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố các đối tượng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, các đối tượng bị truy tố gồm: Phạm Huỳnh Nhật Quốc (sinh năm 1999, trú TP Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Lê Thị Hoàng Dung (sinh năm 1998, trú thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phạm Huỳnh Nhật Quốc

Trước đó, từ tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 5 giờ ngày 25-1-2024, Tổ công tác của Công an TP Long Xuyên kiểm tra 1 nhà nghỉ trong khu Đô thị Diamon City, thuộc phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên.

Qua kiểm tra, phát hiện tại một phòng cho thuê của nhà nghỉ này có: Phạm Huỳnh Nhật Quốc, Lê Thị Hoàng Dung và 2 người bạn của Quốc đang tàng trữ 7 khẩu súng hoàn chỉnh, 10 khẩu súng bị tháo rời một số linh kiện, 13 viên đạn các loại và 1 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Lê Thị Hoàng Dung

Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Công an TP Long Xuyên phối hợp một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ.

Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo điều tra vụ việc



Theo kết quả giám định, trong số súng, đạn trên có 1 khẩu súng và 1 viên đạn là vũ khí quân dụng; chất tinh thể chứa trong bọc nylon là ma túy đá, có trọng lượng hơn 1,7gr.

Ngày 2-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt và tạm giam Quốc về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can và bắt tạm giam Dung về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cán bộ điều tra thu giữ nhiều tang vật



Kết quả điều tra xác định, Quốc đã mua số súng và đạn trên thông qua mạng xã hội, đem xuống TP Long Xuyên để bán lại. Còn ma túy do Quốc và nhóm bạn sử dụng.

THÀNH NHƠN