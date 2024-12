Tối 27-12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can với Nguyễn Đức Hoàn (sinh năm 1989, quê Hưng Yên) và Võ Thành Đạt (sinh năm 2000, ở TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.