Bắt 2 vợ chồng vận chuyển 30kg ma túy

Sáng 16-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan vụ án.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật

Clip: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy

Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 đối tượng ở Thanh Hóa có hoạt động móc nối với người Lào để vận chuyển ma túy qua khu vực biên giới, sau đó vận chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi, manh động...

Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra số tang vật

Sau một thời gian theo dõi di biến động của các đối tượng, vào hồi 14 giờ 30 ngày 10-6, tại địa bàn thôn Tân Thành (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tổ công tác phía Nam Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Kỳ Anh, Hải quan, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện, bắt quả tang đối tượng Sùng A Sếnh (sinh năm 1998) và vợ là Phàng Thị Dợ (sinh năm 1999, cùng trú tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), mang theo 1 va li và 1 ba lô, bên trong có chứa 30 gói màu xanh ghi chữ nước ngoài nghi là ma túy.

2 đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Qua đấu tranh, Sếnh khai 30 gói nói trên là 30kg ma túy đá được một người đàn ông nói tiếng Mông ở Lào thuê vận chuyển vào tỉnh Bình Dương để lấy 200 triệu tiền công.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 30kg ma túy đá, 1 chiếc dao mẹo cùng tang vật liên quan; tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật

Tang vật thu giữ

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật

DƯƠNG QUANG