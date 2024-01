Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp liên quận ở TPHCM

Ngày 18-1, Công an quận 3 (TPHCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Lê Văn Thanh (sinh năm 1995), Hứa Minh Ngọc Cẩn (sinh năm 1984), Đoàn Mạnh (sinh năm 1991) và Đặng Tấn Danh (sinh năm 1985) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng gồm: Cẩn - Thanh - Mạnh - Danh (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, do thiếu tiền tiêu xài, mua ma túy nên Thanh và Cẩn rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Hằng ngày, cả 2 đi xe máy tới bệnh viện gửi rồi đổi xe khác. Sau đó, Thanh, Cẩn lấy xe đi ra ngoài gắn biển số giả vào nhằm tránh công an truy xét.

Sau khi rảo quanh nhiều tuyến đường, cả 2 phát hiện cửa hàng, nhà dân nào có xe máy dựng trước thì tiếp cận. Cẩn dừng xe cảnh giới, còn Thanh dùng đoản bẻ khóa rồi nổ máy xe tẩu thoát.

Cả 2 mang xe trộm được bán cho Danh, Mạnh để lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, cả 2 khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tương tự ở quận 5, quận Tân Phú, quận 1 từ tháng 6-2023 đến tháng 1-2024.

Một số tang vật thu giữ.

Số hung khí tự chế khám xét nơi ở các đối tượng thu giữ.

Qua truy xét, ngày 4-1, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 3 bắt được Thanh và Cẩn. Thời điểm bị bắt, Cẩn dương tính với chất ma túy. Mở rộng, công an bắt giữ thêm Mạnh, Danh là 2 đối tượng dù biết tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua. Khám xét, công an thu giữ nhiều CMND, biển số xe, đoản, hung khí, xe máy…

Tang vật vụ án

Qua xác minh, Thanh và Cẩn có nhiều tiền án, tiền sự về tội “Cướp giật và trộm cắp tài sản”. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Thanh, Cẩn đến Công an quận 3 để trình báo phục vụ việc điều tra.

CHÍ THẠCH