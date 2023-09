Bắt băng nhóm trộm và tiêu thụ xe gian liên quận ở TPHCM

Ngày 27-9, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa triệt phá băng trộm cắp và tiêu thụ tài sản liên quận do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, từ đầu tháng 9-2023 tới nay, trên địa bàn quận 12 và một số quận lân cận xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập lấy tài sản. Tài sản bị mất trộm chủ yếu là xe máy.

Trước tình trạng trên, Công an quận 12 vào cuộc điều tra và xác định được một băng nhóm nghi vấn. Công an xác định nhóm này gồm: Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Nam Định), Huỳnh Văn Đại (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Bình Phước), Hồ Đông Kha (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Long An) và Lê Văn Ý (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang ở phường Tân Chánh Hiệp (quận 12).

Tối 20-9, công an phát hiện nhóm này đang ở con hẻm đường Đông Bắc (phường Tân Chánh Hiệp) nên đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh, nhóm này khai thực hiện ít nhất 9 vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ở quận Gò Vấp và quận 12 từ đầu tháng 9-2023 tới nay.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng.