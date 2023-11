Bắt băng nhóm trộm cắp tài sản ở TPHCM

Ngày 18-11, Công an quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Bùi Vĩnh Nguyên (sinh năm 1984, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Mạnh Trung (sinh năm 1985), Trần Thị Mỹ Duyên (sinh năm 1976) và Vũ Ngọc Long (sinh năm 1988, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Gần đây trên địa bàn quận 1 xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, công an xác định được Nguyên là nghi can gây án. Trích lục hồ sơ, Nguyên mang 3 tiền án về tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”.

Chiều 1-11, trinh sát phát hiện Nguyên cùng đồng phạm đang trộm xe máy ở trước căn nhà trên đường Nguyễn Văn Thủ (phường ĐaKao, quận 1) nên bắt giữ. Tuy nhiên, đồng phạm của Vũ là Ưng Hon Thành (sinh năm 1987, ngụ quận 11) đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại công an, Nguyên khai cùng đồng phạm gây ra ít nhất 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn trong thời gian gần đây. Từ lời khai của Nguyên, công an đã bắt Trung, Duyên, Long. Trong đó, Nguyên có 3 tiền án; Long có 3 tiền án cùng về tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an tình nghi nhóm này gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều quận huyện khác nên đang điều tra mở rộng.