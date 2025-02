Bắt chủ cơ sở đổ hơn 100 tấn chất thải ra môi trường

Công an tống đạt quyết định với Dự

Ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TPHCM), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt Trần Vinh Dự (SN 1988, ngụ huyện Bình Chánh) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, công an kiểm tra cơ sở cũng là lò luyện nhôm do Dự làm chủ ở ấp 58 (xã Vĩnh Lộc B). Công an phát hiện cơ sở này đổ nhiều chất thải rắn công nghiệp sau tái chế trực tiếp trên khu đất dùng làm xưởng sản xuất.

Hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng đã cân đo, khối lượng chất thải rắn công nghiệp gồm tro và xỉ nhôm tại cơ sở này. Qua đó, công an xác định tổng khối lượng tro, xỉ nhôm mà cơ sở này đổ ra môi trường là hơn 100 tấn.

Hiện vụ án được Công an huyện Bình Chánh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan.

CHÍ THẠCH