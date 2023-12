Bắt đối tượng dùng clip "nóng" để tống tiền

Ngày 29-12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trung Kiên (20 tuổi, trú tại TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 11-12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk nhận đơn của một cô gái, trú tại TP Buôn Ma Thuột tố cáo một đối tượng dùng clip nhạy cảm của chị để cưỡng đoạt tài sản. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trên là Lê Trung Kiên. Ngày 19-12, một tổ công tác đã lên đường ra Hà Nội và bắt giữ Kiên.

Đối tượng Kiên tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận, ngày 11-12, Kiên lên mạng xã hội nhắn tin và làm quen với cô gái. Sau đó, Kiên gọi video và yêu cầu cô gái quay cảnh nhạy cảm cho Kiên xem. Đổi lại, Kiên sẽ trả tiền hoặc tặng quà thì cô gái đồng ý. Tuy nhiên, trong lúc vừa xem thì Kiên đã dùng chức năng quay màn hình và ghi lại cảnh nhạy cảm trên.

Sau đó, Kiên nhắn tin đe dọa, yêu cầu cô gái phải chuyển cho đối tượng 5 triệu đồng nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Vì cô gái chưa có tiền để chuyển nên Kiên đã gửi clip nhạy cảm trên cho 6 người bạn của cô gái. Sợ rằng đối tượng sẽ tiếp tục tống tiền nhiều lần nên cô gái đã đến cơ quan công an trình báo.

MAI CƯỜNG