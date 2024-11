Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản

Ngày 23-11, Công an TP Hà Nội, cho biết, tối 19-11, đối tượng Ma Vũ Duy sử dụng ma túy đá tại Thái Nguyên. Khoảng 8 giờ hôm sau, Duy trộm cắp xe ô tô Huyndai Avante tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên rồi điều khiển xe đến xã Đông Hội (huyện Đông Anh, TP Hà Nội).

Tại đây, Duy bỏ lại xe ô tô, sau đó bắt taxi đi sân bay Nội Bài. Khoảng 15 giờ 30 ngày 20-11, khi đến khu vực sân bay Nội Bài, do ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy, Duy cởi hết quần áo rồi đi bộ trên đường gom Võ Nguyên Giáp.

Đối tượng Ma Vũ Duy

Phát hiện một chiếc xe ô tô đang đỗ ven đường, đối tượng đã dùng gạch đập cửa. Khi có người hô hoán, Duy mở cửa lên xe, nổ máy (khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa) và tăng ga bỏ chạy hướng đường gom Võ Nguyên Giáp đi trung tâm TP Hà Nội.

Chủ xe chạy bộ đuổi theo, tri hô nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy. Thấy vậy, anh N.V.Q. (sinh năm 1983), điều khiển xe máy chạy theo chặn đầu xe thì Duy đâm ô tô vào xe máy làm anh Q. ngã ra đường.

Sau đó, đối tượng Duy xuống xe chạy vào nhà ông C. (sinh năm 1955, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn). Tại đây, đối tượng lấy xẻng tại nhà ông C. vụt liên tiếp vào vùng đầu và vùng mặt ông C. Duy tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm thì bị người dân bắt giữ và bàn giao cho cơ quan công an.

Xét nghiệm nhanh đối tượng dương tính với chất ma túy. Ông C. và anh Q. được đưa đi cấp cứu nhưng ông C. đã tử vong sau đó.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

GIA KHÁNH