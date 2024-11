Bắt đối tượng lợi dụng việc khám nghĩa vụ quân sự để chiếm đoạt tiền của nhiều người

Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Võ Thành Hưng, Phó Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Thành về hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tổ chức thi hành lệnh khám xét nơi ở đối với Võ Thành Hưng.