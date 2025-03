Bắt đối tượng lừa mua xe Rolls Royce chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng

Ngày 24-3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Huy Tuấn (sinh năm 1984; thường trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Huy Tuấn tại TPHCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam (đặt tại Hà Nội), có hoạt động mua bán xe ô tô các loại. Tuy nhiên, Công ty TNHH VOV CAR Việt Nam không còn hoạt động kinh doanh từ ngày 23-2-2024 nhưng chưa làm thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định.

Khoảng tháng 2-2023, dù công ty không có giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhưng Tuấn đến TP Cần Thơ trao đổi, cung cấp thông tin với ông L.T.T (ngụ ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) có thể nhập khẩu xe ô tô Rolls Royce Phantom VIII về Việt Nam đăng ký biển số ngoại giao với giá 980.000 USD. Ông T. tin tưởng đã chuyển khoản qua tài khoản cá nhân của Tuấn số tiền 6,417 tỉ đồng để đặt cọc mua xe. Tuấn cam kết đến tháng 4-2024, xe sẽ được nhập về đến cảng Hải Phòng và bàn giao cho ông T. Sau khi nhận tiền của ông T., Tuấn không liên hệ với tổ chức, cá nhân nào để đặt mua xe. Số tiền nhận được từ ông T., Tuấn chuyển khoản đến nhiều số tài khoản khác nhau để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tuấn (bìa phải)

Sau khi chuyển tiền đặt cọc mua xe, ông T. nhiều lần yêu cầu Tuấn cung cấp các thông tin về hình ảnh, video của xe, hóa đơn chuyển tiền để chứng minh Tuấn có xúc tiến việc đặt mua xe nhưng Tuấn không cung cấp được. Nghi ngờ bị Tuấn lừa đảo chiếm đoạt tiền, ông T. đến Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ tố giác.

Công an TP Cần Thơ đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Huy Tuấn với phương thức, thủ đoạn như trên, liên hệ với Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hoặc qua số điện thoại 0939.550102, gặp điều tra viên Phan Quốc Kiệt để được hướng dẫn giải quyết.

VĨNH TƯỜNG