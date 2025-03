Bắt đối tượng trộm cắp nơi đông người

Ngày 14-3, Thiếu tá Võ Thành Phương, Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi), cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản của một người dân khi tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.

Công an phường Nghĩa Chánh xác định đối tượng là Lê Văn Anh (sinh năm 1962, trú xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai).

Đối tượng Lê Văn Anh tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào tối 12-3, lợi dụng đông người dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi, đối tượng Lê Văn Anh có hành vi móc túi, trộm điện thoại. Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng bảo vệ của Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và bắt quả tang. Công an tỉnh Quảng Ngãi chuyển đối tượng cho Công an phường Nghĩa Chánh làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, đối tượng Lê Văn Anh đã có 4 tiền án trộm cắp tài sản, với thủ đoạn lợi dụng các sự kiện, lễ hội tại các tỉnh Nghệ An, Đà Nẵng, An Giang và TP Hồ Chí Minh để móc túi lấy ví tiền, điện thoại của người dân. Lê Văn Anh đã bị xét xử, tuyên án về tội “Trộm cắp tài sản” và mới ra tù tháng 12-2024.

NGUYỄN TRANG