TPHCM: Hơn 1.300 căn hộ, căn nhà tại 4 dự án được xem xét cấp sổ hồng

Ngày 13-8, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì làm việc với các chủ đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, xem xét cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 4 dự án nhà ở thương mại.

Khu phức hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận được xem xét cấp sổ hồng. Ảnh: TH

Tại Khu dân cư Đồng Phượng (phường Đông Hưng Thuận), do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Đồng Phượng làm chủ đầu tư, dự án có 79 nền, trong đó 65 nền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng cho 50 nền đã xây dựng nhà và được Tổ công tác thống nhất giải quyết.

Đối với các nền còn lại, Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với hơn 55m² đất tăng thêm và thực hiện việc hoán đổi đất.

Chủ đầu tư dự án trình bày tình trạng pháp lý tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Tại Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bướm, do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín làm chủ đầu tư, hiện còn 44 căn hộ tại lô J và 58 căn nhà ở riêng lẻ chưa được cấp sổ hồng. Chủ đầu tư đề nghị giải quyết cho 44 căn hộ và 49 căn nhà; Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho các trường hợp này.

Đối với Khu phức hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở tại số 16/9 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận), do Công ty CP May Tiến Phát làm chủ đầu tư, dự án gồm 41 tầng nổi, 4 tầng hầm với 291 căn hộ và khu thương mại dịch vụ tại tầng 3, 4. Hiện còn 58 căn hộ và 2 sàn thương mại chưa được cấp sổ hồng. Tổ công tác thống nhất giải quyết cấp sổ cho các trường hợp này.

Tại Khu cao tầng thuộc Khu nhà ở 4,2777ha (phường Cát Lái), do Công ty CP Kinh doanh BĐS Thái Bình làm chủ đầu tư, dự án có 1.044 căn hộ và 70 căn thương mại dịch vụ. Tổ công tác thống nhất giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án.

THANH HIỀN