Giải thưởng ghi dấu vị thế của Tập đoàn Lê Phong trên bản đồ bất động sản Việt Nam

Tại Dot Property Vietnam Awards 2026, Tập đoàn Lê Phong được vinh danh ở hạng mục “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026” (Best Mid-Market Developer Vietnam 2026), ghi dấu hành trình hơn một thập kỷ bền bỉ nâng tầm giá trị của phân khúc bất động sản tầm trung.

Ông Bùi Ngươn Phong, Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập hệ sinh thái Tập đoàn Lê Phong, đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026” tại Dot Property Vietnam Awards 2026

Năng lực phát triển dự án được kiểm chứng bằng tiêu chuẩn thực tế

Để đạt được hạng mục “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026”, năng lực phát triển của Tập đoàn Lê Phong đã được hội đồng giám khảo quốc tế thẩm định và ghi nhận thông qua quy trình đánh giá với những tiêu chí khắt khe. Doanh nghiệp được đánh giá cao nhờ phát triển các dự án tầm trung có chất lượng vượt kỳ vọng trong tầm giá, đáp ứng nhu cầu ở thực, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đô thị tại cửa ngõ Đông Bắc TPHCM – một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Nam.

Danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tầm trung tốt nhất Việt Nam 2026” ghi nhận năng lực phát triển các dự án tầm trung với chất lượng và giá trị vượt kỳ vọng của Tập đoàn Lê Phong

Chia sẻ về kim chỉ nam phát triển sản phẩm, bà Trần Thị Hà, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Lê Phong, chia sẻ:

"Chúng tôi luôn tâm niệm làm dự án cho khách hàng như kiến tạo một không gian sống dành cho chính mình và gia đình. Chỉ khi thực sự hài lòng về chất lượng và giá trị của sản phẩm, chúng tôi mới tự tin mang đến cho khách hàng. Tinh thần đó được truyền tải xuyên suốt đến toàn thể cán bộ nhân viên, các đơn vị tư vấn, đối tác và nhà thầu trong từng công đoạn triển khai dự án, chỉn chu trong từng chi tiết, với mục tiêu bảo đảm tiến độ, yếu tố thẩm mỹ, giá trị sử dụng lâu dài và mang đến những trải nghiệm sống xứng đáng cho khách hàng".

Không chỉ ghi nhận năng lực phát triển dự án, giải thưởng còn phản ánh những cam kết mà Tập đoàn Lê Phong kiên định theo đuổi trong hơn một thập kỷ qua: bảo đảm tiến độ bàn giao, minh bạch pháp lý và đồng hành cùng cư dân sau khi dự án đi vào vận hành. Minh chứng là tại các dự án đã bàn giao như New Lavida, The Emerald Golf View, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục và trao sổ hồng cho cư dân chỉ từ 3–6 tháng, qua đó tiếp tục củng cố uy tín và niềm tin trên thị trường.

Chiến lược dài hạn: kiến tạo đô thị văn minh tương lai

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, Tập đoàn Lê Phong kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, hướng đến kiến tạo những giá trị bền vững cho đô thị và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Định hướng này được hiện thực hóa qua chuỗi dự án The Emerald với các dự án như The Emerald Golf View, The Emerald 68, The Emerald Garden View, The Emerald Boulevard và The Emerald River Park. Thay vì phát triển các dự án riêng lẻ, Lê Phong theo đuổi chiến lược kiến tạo chuỗi đô thị được quy hoạch đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với hạ tầng và định hướng phát triển của địa phương.

Đặc biệt, các dự án của Tập đoàn Lê Phong được phát triển tại những vị trí chiến lược như mặt tiền Quốc lộ 13, Đại lộ Bình Dương và ven sông Sài Gòn, mang đến lợi thế kết nối vùng, tiềm năng gia tăng giá trị và chất lượng sống vốn thường hiện diện ở phân khúc cao cấp. Trên nền tảng đó, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu mang đến những sản phẩm căn hộ với giá trị khác biệt trong tầm giá thông qua thiết kế tối ưu công năng, đề cao trải nghiệm sống và tiêu chuẩn bàn giao được đầu tư theo định hướng tiệm cận phân khúc cao cấp, đồng thời vẫn duy trì mức giá phù hợp với đông đảo người mua ở thực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tập đoàn Lê Phong hợp tác cùng nhiều đối tác hàng đầu trong từng lĩnh vực chuyên môn. Từ quy hoạch, thiết kế đến thi công và quản lý vận hành, mỗi mắt xích đều được đồng hành bởi các đơn vị uy tín như Kiến Xanh, CUBIC, D&B, LJ-Group, Acons, S&K, Central, CBRE, DKRS, cùng các đối tác chiến lược Samsung, LIXIL và Golight với hệ thống facade lighting tạo điểm nhấn nhận diện cho công trình.

Mỗi dự án trong chuỗi The Emerald được đầu tư đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế đến tiện ích, mang đến giá trị sống khác biệt trong tầm giá

Vượt ra ngoài mục tiêu phát triển các dự án nhà ở, Tập đoàn Lê Phong hướng đến xây dựng chuỗi dự án The Emerald trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân khi tìm kiếm không gian an cư tại cực tăng trưởng phía Đông Bắc TPHCM. Đây cũng là định hướng góp phần hình thành những cộng đồng cư dân văn minh, gia tăng sức hút cho khu vực và kiến những không gian sống chất lượng cho các thế hệ cư dân tương lai.

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