Gia Lai: Khu “đất vàng” K200 chính thức có chủ

Sau thời gian dài tìm nhà đầu tư, khu “đất vàng” K200 tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đã có chủ đầu tư mới, với dự án khách sạn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ có tổng vốn gần 3.500 tỷ đồng.

Ngày 3-8, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất K200, nằm trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam.

Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Thanh Yến, tỉnh Tây Ninh, với giá 317,099 tỷ đồng, cao hơn gần 90,6 tỷ đồng so với giá khởi điểm 226,499 tỷ đồng.

Sau khi trừ khoản tiền đặt trước hơn 45,299 tỷ đồng, doanh nghiệp phải nộp gần 271,8 tỷ đồng còn lại.

Khu đất K200 nằm trên mặt tiền ven biển, thuộc phân khúc bất động sản đắt giá bậc nhất Quy Nhơn

Theo hồ sơ, khu đất K200 rộng hơn 1ha, nằm trên tuyến đường ven biển An Dương Vương. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.500 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện, chưa gồm tiền sử dụng đất, hơn 3.180 tỷ đồng.

Dự án gồm tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ, với một khối đế và một khối tháp cao 40-45 tầng, tối đa 3 tầng hầm, mật độ xây dựng 45%-55%.

Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày 30-7-2026, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục và triển khai dự án theo cam kết.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, nếu nhà đầu tư không bảo đảm tiến độ và không được chấp thuận gia hạn bằng văn bản, dự án sẽ bị xem xét thu hồi, thu hồi đất và xử lý theo quy định.

LOAN HÀ