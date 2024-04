Bất động sản khởi sắc nhờ gỡ được tâm lý “ngại vay” của khách hàng

Thị trường mở chu kỳ mới

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), năm 2024 sẽ là năm đặt viên gạch đầu tiên xây nền móng cho chu kỳ phát triển mới của thị trường. Quý 1 và quý 2-2024, thị trường sẽ tiếp tục duy trì tín hiệu tốt, từ cuối quý 3-2024 đà phục hồi sẽ rõ nét.

Trên thực tế, trong 2 tháng đầu năm, ngành BĐS đã nóng lên nhanh chóng khi đón nhận sự quay trở lại của khoảng 30 - 40% môi giới, cùng 552 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 100,4% so cùng kỳ 2023, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 843, bằng 138,7% so cùng kỳ.

Song song với đó, nhu cầu mua - bán BĐS cũng gia tăng so với cùng kỳ 2023. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, nhu cầu tìm kiếm BĐS bán toàn quốc trong tháng 1-2024 tăng 66%, lượng tin đăng bán BĐS cũng tăng 52%. Đặc biệt điểm nóng BĐS TPHCM ghi nhận các chỉ số tăng vọt, số lượng hồ sơ nhà đất trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng 27,7%, nguồn thu thuế tăng 31% so với cùng kỳ.

Theo giới chuyên gia, thị trường phục hồi nhanh chóng trong quý đầu tiên của năm 2024 chính là kết quả của hàng loạt các yếu tố tổng lực. Trước tiên, việc thực thi 3 bộ luật “xương sống” của thị trường và tháo gỡ vướng mắc trong các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành khiến chủ đầu tư và nhà đầu tư đều yên tâm quay lại thị trường. Cùng với đó, lãi suất ngân hàng thấp chạm đáy, chỉ dao động quanh dưới 5% cho kỳ hạn dưới 12 tháng, dòng tiền rẻ bủa vây khiến kênh gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn.

Trong khi đó, giá thuê và mua nhà, đặc biệt thị trường căn hộ đã tăng mạnh. Theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), trong năm 2023 giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng 16%. Giá mua biến thiên cũng khiến mặt bằng giá thuê càng tăng mạnh, nhiều căn hộ đã tăng 40% so với giữa năm 2022.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp tích cực đưa ra chính sách ưu đãi, thúc đẩy thanh khoản giúp thị trường nhộn nhịp hơn. Trong đó, chính sách trả góp “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của chủ đầu tư Vinhomes được đánh giá là đột phá chưa từng có, mang cơ hội sở hữu nhà ở đến gần hơn với nhiều người.

Trả góp 15 năm lãi cố định giải tâm lý “ngại vay”

Với chính sách “Mua nhà sang - An tâm tài chính” của Vinhomes, khách hàng chỉ cần trả trước 30% đã nhận nhà ở hoặc kinh doanh ngay, phần còn lại được trả góp lên tới 15 năm với lãi suất cố định. Điểm cộng vượt trội của chính sách này là ở chỗ, chủ đầu tư cam kết lãi trần cố định trong 2 năm đầu chỉ 6,5%/năm cho sản phẩm thấp tầng, 7% cho sản phẩm cao tầng. Đặc biệt, 13 năm tiếp theo, khách được chủ đầu tư hỗ trợ để hưởng lãi suất tối đa chỉ 8,5% cho sản phẩm thấp tầng và không quá 9,5% cho cao tầng. Trường hợp lãi suất thị trường cao hơn, người mua cũng chỉ phải trả theo lãi trần tối đa, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả cho ngân hàng. Theo giới chuyên gia, chỉ những chủ đầu tư có tiềm lực lớn mạnh như Vinhomes mới có thể đưa ra và duy trì phương án lý tưởng này.

Giới quan sát cho rằng, chính sách được xây dựng đảm bảo cả tiêu chí “đúng” và “trúng”. Đúng thời điểm lãi vay đang thấp kỷ lục, giải pháp trả góp lãi cố định “chặn đứng” sự mất giá của dòng tiền rẻ trong ngân hàng, bảo toàn giá trị tài sản trước nguy cơ lạm phát.

Trong khi đó, chính sách cũng giải “trúng” ước mơ an cư của hàng triệu gia đình trẻ trước nỗi lo giá nhà, giá thuê tăng và lãi suất thả nổi “nhảy múa” khó kiểm soát. Giai đoạn 2022-2023, lãi suất thả nổi có lúc tăng lên 16-17% đã khiến nhiều khách hàng lao đao. Bởi thế, việc được Vinhomes áp dụng lãi cố định trong suốt thời gian vay giúp khách mua chủ động được dòng tiền cũng như tránh mọi rủi ro tài chính.

Mặt khác, chính sách của Vinhomes cũng được đánh giá là đi sát với nhu cầu ở thực của đại đa số người trẻ có mức tích lũy vừa tầm. Đơn cử như Quỳnh Thy (28 tuổi, Hà Nội) có mức thu nhập khá nhưng mới đi làm được 5 năm nên chưa gom đủ tiền mua căn hộ vài ba tỷ đồng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các dự án áp dụng chính sách trả góp 15 năm gồm các sản phẩm thấp tầng của Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội) và căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP.HCM) với nguồn cung hàng ngàn sản phẩm đẳng cấp. Bằng giải pháp đột phá, chính sách đã giải mọi nỗi lo giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi đầu tư lẫn an cư, từ đó nâng tỷ lệ hấp thụ, góp phần thúc đẩy thị trường bứt phá mạnh mẽ.