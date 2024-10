Bắt giam cán bộ xã giúp người khác nhận thừa kế 8 lô đất trái quy định

Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Vũ (sinh năm 1983, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.