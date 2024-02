Bắt Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang

Ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh này để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.