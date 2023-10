Bắt Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Ngày 20-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát, gọi tắt là Công ty Nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của công ty) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an TPHCM điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nhà Tiến Phát ở TPHCM và một số tỉnh như: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Quá trình điều tra, công an xác định từ năm 2019 đến 2022, Công ty Nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH Kinh doanh Nhà trọ Tiến Phát) do Linh làm Giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người tại TPHCM và các tỉnh như: Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Trong đó, Linh biết rõ 4 thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TPHCM); phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện thực hiện dự án nhà trọ cho thuê. Thế nhưng, Linh dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê tại 4 thửa đất này là có thật.

Do đó, hàng trăm người nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Linh. Nhận góp vốn, Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để xây dựng nhà trọ mà chuyển tiền sang tài khoản cá nhân hoặc Linh rút sử dụng cho mục đích cá nhân.

Công an xác định Linh chiếm đoạt 20,2 tỷ đồng của 67 cá nhân, thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại 4 thửa đất này. Nghĩa có vai trò đồng phạm.

Để phục vụ điều tra và xử lý vụ án, Công an TPHCM kêu gọi bị hại của Công ty Nhà Tiến Phát đến trình báo, phối hợp điều tra, là căn cứ thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.