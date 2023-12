Bắt giữ đối tượng lừa đảo bán hàng trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Đối tượng Đỗ Thị Thuận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Tĩnh cung cấp

Ngày 25-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội) đấu tranh, bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Thị Thuận (sinh năm 1989, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, được biết, từ tháng 12-2022, Đỗ Thị Thuận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội trên Facebook, Zalo, có tên là “Bé Thỏ”, “Bé Thỏ Bé Thỏ”, “Shop Quần Áo Bé Thỏ”, “Bé Thỏ Chuyên Sỉ Lẻ Quần Áo”… đăng tải những bài viết, hình ảnh bán hàng quần áo thanh lý số lượng lớn (từ trẻ em đến người lớn) trên các hội nhóm, trang mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi các bài viết được đăng, những người có nhu cầu vào bình luận, nhắn tin, hỏi mua thì Thuận gửi hình ảnh, video, gọi điện tư vấn và báo giá thấp hơn so với giá thị trường để thu hút người bị hại.

Khi bị hại tin tưởng đồng ý chốt các đơn hàng thì đối tượng Đỗ Thị Thuận yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào số tài khoản do Thuận cung cấp và đưa ra hai hình thức, nếu gửi xe khách thì bị hại phải chuyển trả tiền trước 100%, còn gửi trả sau thì bị hại phải trả tiền trước 30%.

Sau đó, đối tượng đóng hàng, chụp ảnh và gửi hàng (bên trong là các sản phẩm quần áo cũ các loại không còn giá trị sử dụng) cho các nhà xe và các đơn vị chuyển phát nhanh. Nếu bị hại chọn hình thức gửi xe thì đối tượng sẽ gửi thêm một số hình ảnh để bị hại tin tưởng và chuyển số tiền còn lại.

Sau khi các bị hại chuyển đủ tiền, Đỗ Thị Thuận sẽ chặn tài khoản Facebook, Zalo, số điện thoại và chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn như trên, Đỗ Thị Thuận đã chiếm đoạt của hơn 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành cả nước với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục xác định bị hại để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Những ai là bị hại của vụ án nói trên xin liên hệ điều tra viên Lê Văn Cường theo số: 0977443868.

DƯƠNG QUANG