Bắt giữ đối tượng vận chuyển heroin từ Lào về Việt Nam

Sáng 10-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban (29 tuổi, trú tại bản Xốp Tơng, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay, Lào) về hành vi vận chuyển trái phép 2 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Công an huyện Hương Sơn phát hiện đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban có hoạt động móc nối với một số đối tượng người Lào để vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam qua địa bàn huyện Hương Sơn giao cho các đối tượng trong đường dây mua bán để lấy tiền công với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, liều lĩnh và cảnh giác cao.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung lực lượng nắm tình hình, theo dõi sát sao các đối tượng để tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tại khu vực tràn Khe Lét (thuộc địa phận thôn 11, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp Công an xã Sơn Hồng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Sơn Hồng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Khăm Xay Nhạ Ban đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin, 2 điện thoại di động và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khăm Xay Nhạ Ban khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng người Lào từ Lào sang Việt Nam để lấy tiền công là 500 USD.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.