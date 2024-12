Bắt giữ kẻ hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện thi hành các lệnh và quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Anh (sinh năm 1978, trú thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức, Quảng Nam) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.