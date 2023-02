Bắt giữ người phụ nữ lừa đảo gần 14 tỷ đồng bị truy nã

Sau khi vay mượn dân số tiền gần 14 tỷ đồng, bà Dương Thị Thanh đến hạn không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an đã phát lệnh truy nã và bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn ở quê nhà.

Ngày 21-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã Dương Thị Thanh (73 tuổi, hộ khẩu thường trú: Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại Tổ 7, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Cẩm Thủy.

Trước đó, trong thời gian từ tháng 6-2021 đến tháng 11-2021, đối tượng Dương Thị Thanh đã vay mượn tiền của 4 cá nhân trên địa bàn huyện Đắk Đoa với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ gốc, bà Dương Thị Thanh không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã đối với Dương Thị Thanh.