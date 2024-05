Bắt nguyên Chủ tịch UBND xã bảo kê "cát tặc"

Ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc và chỗ ở đối với 2 bị can do liên quan đến vụ án khai thác khoáng sản trái phép, xảy ra tại huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Ngọc Châu (Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân; nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân); Trần Viết Quý (công chức địa chính xã Sơn Mỹ).

Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ vì bảo kê "cát tặc". Ảnh: L.L

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xác định, 2 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho Nguyễn Hữu Chính (ngụ huyện Hàm Tân). Ngày 3-4, bị can Nguyễn Hữu Chính đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân bắt tạm giam để điều tra vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên".

Liên quan đến vụ án này, ngày 17-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị liên quan thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Khai thác khoáng sản trái phép". Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Phan Đình Trọng Huy; Lê Hoàng Khôi; Nguyễn Thành Công (cùng ngụ thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Trung (ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khám xét nhà các bị can liên quan

Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8-2023, Nguyễn Hữu Chính có hành vi khai thác cát trái phép, vận chuyển về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân), sau đó vận chuyển đến bãi tập kết tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiêu thụ. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác là trên 25.000m3.

NGUYỄN TIẾN