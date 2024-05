Bình Thuận: Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng khai thác cát trái phép

Sáng 17-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an huyện Hàm Tân và các đơn vị liên quan thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Khai thác khoáng sản trái phép".

Các bị can bị bắt tạm giam, gồm: Phan Đình Trọng Huy (31 tuổi); Lê Hoàng Khôi (30 tuổi); Nguyễn Thành Công (24 tuổi, cùng ngụ thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Văn Trung (31 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cơ quan chức năng bắt bị can Nguyễn Văn Trung. Ảnh: Viện KSND Bình Thuận

Cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của các bị can nói trên.

Được biết, cả 4 bị can đều liên quan đến vụ án "Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên" do Nguyễn Hữu Chính (ngụ xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân) cầm đầu. Bị can Nguyễn Hữu Chính đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân bắt tạm giam vào ngày 3-4.

Bị can Nguyễn Hữu Chính lúc bị bắt. Ảnh: Viện KSND Bình Thuận

Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8-2023, Nguyễn Hữu Chính có hành vi khai thác cát trái phép, vận chuyển về các bãi tập kết ở xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân), sau đó vận chuyển đến bãi tập kết tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiêu thụ. Tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác là trên 25.000m3.

Nguyễn Văn Trung, Lê Hoàng Khôi, Nguyễn Thành Công, Phan Đình Trọng Huy đã tích cực giúp sức cho Chính trong việc khai thác khoáng sản trái phép.

NGUYỄN TIẾN