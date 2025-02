Bắt nhân viên dùng cồn y tế pha chế rượu khiến 2 du khách tử vong

Ngày 7-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (sinh năm 1979, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), để điều tra tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.