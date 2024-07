Bắt nhóm cướp kéo lê nạn nhân trên đường

Qua truy xét, công an đã bắt giữ nhóm cướp manh động kéo lê nạn nhân trên đường phố gây xôn xao dư luận.

Ngày 27-7, Công an quận Tân Bình cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Khánh Huy (sinh năm 2007, ngụ tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt (sinh năm 2005, ngụ quận 11), Nguyễn Văn Kiệt (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nhóm đối tượng gồm: Kiệt - Huy - Việt (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 24-7, mạng xã hội đăng tải về vụ cướp giật tài sản trước quán ăn trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (phường 9, quận Tân Bình) do nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy thực hiện. Nạn nhân nắm được áo của một trong hai kẻ cướp giật và bị kéo lê trên đường Lữ Gia theo hướng về đường Lý Thường Kiệt.

Khi đến trước căn nhà trên đường Lữ Gia, nạn nhân rơi xuống, lăn nhiều vòng, bất tỉnh. Sau khi thông tin đăng tải nhận khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết, người dân đều mong muốn công an điều tra bắt giữ nhóm cướp này.

Mặc dù bị hại chưa cung cấp thông tin nhưng với phương châm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM “Mỗi vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án”, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng PC02 và Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra truy xét. Công an xác minh sự việc diễn ra tối 23-7 và nhóm này gồm: Huy, Việt, Kiệt.

Bằng nghiệp vụ, công an phát hiện Huy, Việt, Kiệt đang lẩn trốn ở quận 11, quận 7 nên bắt giữ. Qua làm việc, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, Việt có tiền án về tội cướp giật tài sản.

CHÍ THẠCH