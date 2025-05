Bắt nhóm đối tượng lập sàn tiền ảo lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 28-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự (C02) – Bộ Công an cùng công an nhiều địa phương đồng loạt triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo MTC (Matrix Chain), bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến khoảng 10.000 tỷ đồng